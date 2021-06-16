Mantar toplamak için gittiği ormandan dönmedi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, sabah saatlerinde mantar toplamak üzere ormanlık alana giden Mehmet Karanfil'den (80) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Sabah saat 10.00 sıralarında mantar toplamak için evden ayrılan Mehmet Karanfil'den uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. YKaranfil'in evin çevresinde arayan ekipler, bulamayınca AFAD´a bilgi verdi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve İHH ekipleri, Karanfil´i bulmak için kırsal Sultaniye ve Gedikpınar Mahalleri´nde bulunan ormanlık alanda aramakurtarma çalışması başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-06-16 21:15:15



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