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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk danslarında muhteşem final

İHA

Halk danslarında muhteşem final

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) işbirliğinde gerçekleştirilen Halk Dansları Şöleni, hem geleneksel kültürümüzün yaşatılmasına ışık, hem de yanan ormanların yeşermesine nefes oldu.
Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılan etkinlikler, son günlerde yaşanan orman yangınlarında kaybettiğimiz şehitler ve tüm canlılar için yapılan saygı duruşu ile başladı. Durmazlar Makine, Renault Otomobil Fabrikası, Matlı Holding ve Referans Grubu’nun sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen şölen 3 gün boyunca büyük ilgi gördü. Final gecesinde sahne alan Yıldırım Belediyesi Müzik Akademisi Engelsiz Yaşam Ekibi'nin gösterileri ayakta alkışlandı.
Türkiye mozaiği
Bursa Müzik Akademisi, Uludağ Mehter, Master’s Kılıç Kalkan, Anadolu’nun Renkleri, Rumeliler Halk Dansları Gençlik Spor Derneği, İnegöl BALGÖÇ Derneği, İnegöl Belediyesi ve Namık Kemal Halk Oyunları Derneği (NAKEM) ekipleri gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Türkiye’nin tüm yörelerine ait oyunlarının sergilendiği şölenin kapanış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen iletişim imkanları çerçevesinde küçülen dünyamızda sanayileşme ile birlikte arka planlara itilen geleneksel kültürel değerlerin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla yaptıkları çalışmalara halk dansları şöleni ile bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Pandemi dolayısıyla sıkıntı çeken yerel kültür ve sanat topluluklarına verdikleri desteklerle nefes olmaya çalıştıklarını ifade eden Aktaş, halk danslarının da bu etkinlikle çağdaş normlarla bilimsellik çerçevesinde yeniden gündeme geleceğini ve gelecek nesillere iz bırakacak kaynak arşiv oluşturduğunun altını çizdi.
“Geleneksel hale getireceğiz”
Bursa’nın her yerden göç alan bir şehir olmasından dolayı kültürel zenginliğine dikkat çeken Aktaş, “Bursa’nın bu zenginliğini gün ışığına çıkartmak ve gelecek nesillere ulaştırmalıyız. Yaşadığımız toprakların bir parçası olan ancak unutulmaya yüz tutan halk dansları da bu zenginliğin bir parçası. Bu kültürel zenginliğin gelecek nesillerin sahipleneceği bir şekilde yaşatılması amacıyla Bursa’daki halk dansları topluluklarını bir araya getirdik. İnşallah bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz” diye konuştu.
“Şölen geleceğe nefes oldu”
BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Matlı, halk dansları şöleninin ülkemizi derinden sarsan, kalbimizi yakan orman yangınlarına denk gelmesini ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına desteğe dönüştürdüklerini belirterek, “Bursa’mızın kültürel zenginliğini gün ışığına çıkartmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla projelendirdiğimiz bu etkinlikle şehrimizdeki bütün halk dansları topluluklarını bir araya getirdik. Yıllardır özlemi çekilen bu buluşma hem halk danslarına hem de ormanlarımızın yeşermesine nefes olacak. Etkinliğin tüm geliri TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geleceğe nefes isimli kampanyasına bağışlanacak” dedi. Matlı, şölene katılarak geleceğe nefes olan vatandaşların yanı sıra Açık Hava Tiyatrosu’ndaki Aldante Yemek adına Pınar Başaran’a etkinlik süresince elde ettiği hasılatı geleceğe nefes kampanyasına bağışlamasından dolayı teşekkür etti.
Başkan Aktaş sponsor Referans Grup adına Burcu Büyükburç ile ekiplere plaketlerini BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile birlikte verdi.

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