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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Misi Akademi’de kitap cevirisi atölyesi düzenlendi

İHA

Misi Akademi’de kitap cevirisi atölyesi düzenlendi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Misi Akademi’de hafta sonunda 'İngilizceden Türkçeye Kitap Çevirisine Başlangıç' atölyesi düzenlendi. Atölyeye katılanlar, kitap çevirmeni Barış Gönülşen’den kitap çevirisinin nasıl yapıldığını, doğru çevirinin ne olduğunu ve mesleğin önemli detaylarını dinledi.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün farklı konularda, alanında değerli isimleri katılımcılarla buluşturduğu Misi Akademi atölyelerinde bu defa 'İngilizceden Türkçeye Kitap Çevirisine Başlangıç' atölyesi düzenlendi. Kitap Çevirmeni Barış Gönülşen’in katıldığı atölye, çevrimiçi olarak gerçekleşti. Cumartesi ve pazar günleri gerçekleşen iki günlük atölyeye katılım yoğundu. Barış Gönülşen atölyenin ilk gününde çeviri yaklaşımı hakkında bilgi verirken, kitap çevirmenliğinin ne olduğunu anlatarak, bu mesleği yapmak isteyenler için çeşitli kaynaklar önerdi. Kitap çevirmeninin seçim yapan kişi olduğunu söyleyen Gönülşen, kitap çevirmeni nasıl olunur, çeviri yaparak öğrenilir mi, doğru çeviri, gerçek çeviri ve zayıf çeviri kavramlarına değindi.
Adım adım çevirinin nasıl yapıldığını anlatan Gönülşen, çeviriye yeni başlayanlara önerilerde de bulundu. Harfiyen çeviri olmaz diyen Gönülşen, kötü çeviri, doğru çeviri ve en doğru çevirinin ne olduğunu da anlattı. Çevirmeni “Kaynak dilden hedef dile çeviri yapan kişi” olarak tanımlayan Barış Gönülşen, “Kitap çevirmeni sansür yapamaz. Çevirdiğiniz bir kitaptan ne bir cümle çıkarabilirsiniz ne de ekleyebilirsiniz. Eskiden ‘Bu, Türk toplumuna fazla, bunu çevirmeyeyim’ düşüncesi varmış. Ama artık öyle bir şey olamaz, kendisine saygısı, işine saygısı olan bir çevirmen hiçbir çeviride sansür yapamaz” dedi.
İngilizceden Türkçeye Kitap Çevirisine Başlangıç Atölyesi’nin ikinci gününde de Barış Gönülşen, katılımcılara çeviri yapmaları için bir gün önceden verdiği metin üzerinde konuştu ve metni atölyede çevirdi. Barış Gönülşen atölyede, kitap çevirisi yapacaklara teknik sözleşmeler hakkında da bilgi vererek, bu konuda bilgi almak için hangi kaynaklardan yararlanabileceklerini de anlattı. Kitap çeviri piyasasını anlatan Gönülşen, yayınevlerinin ücretlendirme yöntemlerine de değindi.
Atölyenin sonunda bütün katılımcılara katılım belgesi verildi.

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