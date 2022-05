Alın teri sahne tozuna karışıyor

Bugüne kadar alın terleri ile ülke ekonomisine güç katan işçiler, Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali’nde sanata değer katacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali’nde, 10 gün boyunca perde tiyatrocu işçiler için açılacak.

‘Herkes için her yerde kültür sanat’ parolası ile Bursalıları kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali’ne destek sağlıyor. 31 Mayıs’ta başlayacak ve 10 gün sürecek olan festivale çok sayıda tiyatro topluluğu katılacak. Bursalılar 10 gün boyunca fabrikalarda tezgah başında çalışan işçilerin aynı zamanda sahne ışıkları altında nasıl usta birer sanatçıya dönüştüğüne tanıklık edecek. Festivalin tanıtım toplantısı, Tayyare Kültür Merkezi’nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi Başkanı Mustafa Yıldırım ile festivalde yer alacak tiyatro topluluklarının yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayarak söze başladı. Çelik, “Bu festival; üreten insanların kendilerini ifade etmesi, emekçilerin çalışma arkadaşları ve çevreleri ile sosyalleşmeleri ve sektörde faaliyet gösteren fabrikalara ait sosyal kulüplerin bir araya gelmesi adına önemli bir adımdır. Bu vesileyle işçilerin sadece çalışma koşulları değil aynı zamanda sosyal hayatlarının da önemli olduğu öne çıkarılarak sektör çalışanlarının birbirleri ile iletişimin güçlenmesine katkı sağlanacak. Fabrikalarda tezgâh başında çalışan emekçilerin bir sosyal ve kültürel hayatı olduğu ve olması gerektiği genelde ıskalanıyor. Bu etkinlik emekçilerin bu yönüne dikkat çeken önemli bir organizasyon. Bu vesileyle festivale katılım sağlayan tüm ekiplere başarılar diliyorum. Alkışlarımız alın terine” diye konuştu.

Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi Başkanı Mustafa Yıldırım ise kooperatifin kuruluş ilkelerine uygun olarak etkinliklerini tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. Bölgedeki tüm dinamikleri sanat ortak başlığı altında bir araya getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Yıldırım, “Birincisini düzenlediğimiz işçi tiyatroları festivali, tutuğu meşale ile şimdiden geniş bir yolu aydınlatacağının işaretini vermiştir. İşçi Tiyatroları Festivalinde bizimle bir araya gelen gerek ülkenin güzide üretim güçleri, gerekse ülkenin tüm duyarlı dinamikleri, emeği sahneye çıkartmış olmanın gururunu paylaşmaktadır. Artık sanat, yaşamın inşa edildiği her alanda soluk alacaktır. Böylece sanatın birleştirici ve iyileştirici gücü, toplumumuzun her seferinde yeniden ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını sağlayacaktır. İşçi Tiyatroları Festivali ile üretenlerin insanlığa kattıkları değerin bir kez daha altını çizeceğiz. Dünyayı, üreterek yarına taşıyanları bir kez daha ayakta alkışlatarak kıymetlerini yeniden haykıracağız. İşçinin, bu kez de hayatın en özgür yeri olan, sahneden söz hakkı bulmasına vesile olacağız. Tüm bunları yaparken bir kez daha göreceğiz ki sanat, değiştirir, geliştirir. İnsan emeğinin en kıymetli üretimidir sanat. Yarını tahayyül edebilme heyecanıdır, sanat. İşte bu duygularla emek sahneye çıkıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.