Trafiğe kapalı caddelerin güvenliği atlı polislere emanet

Bursa’da atlı polisler caddelerde devriye atarak güvenliği sağlarken, vatandaşlar ise bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde devriye gezdi. Atlı polisler, halkın yoğun olduğu park ve caddelerde görev alarak vatandaşın huzur ve güveninin tesisi için çalıştı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Heykel'de devriye atan biri kadın 3 kişiden oluşan atlı polis ekibine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atlı polisleri gören vatandaşlar, fotoğraf çekinmek için birbirleriyle yarıştı. Atlı polis ekibinin, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda sıklıkla devriye gezecekleri ifade edildi.

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