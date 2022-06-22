Bursa Büyükşehir’in gündemi: Siber güvenlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir’in gündemi: Siber güvenlik

İHA

Bursa Büyükşehir’in gündemi: Siber güvenlik

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği eğitimde, bilişim dünyasının en önemli konularından olan ‘Siber Güvenlik’ ele alındı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimde, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Kayıhan Altınöz, Siber Güvenlik Şubesi Takım Lideri Doğan Elmacıoğlu ve Siber Güvenlik Uzmanı Yasin Gökhan Taşkın, belediyelerin siber güvenlik dayanıklılığını artırmak adına alınması gereken tedbirleri anlattı.
İnternet harcaması 17,77 milyar dolar
Siber Güvenlik Şubesi Takım Lideri Doğan Elmacıoğlu, Türkiye nüfusunun yüzde 76,3’ünün şehirlerde yaşadığını, yüzde 90,8’inin mobil cihaz, yüzde 77,7’sinin internet ve yüzde 70,8’inin de aktif olarak sosyal medya kullandığını söyledi. Elmacıoğlu, yaşları 1664 arasında olanların yaklaşık 8 saat internette gezindiğini, bu sürenin 2,5 saatinde görüntü izlediğini, 2 saatinde sosyal medyanın takip edildiğini, 1 saat elektronik kitap okunduğunu, 1 saat müzik dinlendiğini ve geri kalan sürede oyun oynandığını belirtti. Elmacıoğlu, seyahat ve konaklama için 5,79 milyar dolarlık harcamanın internet üzerinden yapıldığını dile getirdi. Giyim için 4,72 milyar, elektronik cihazlar için 2,43 milyar, yeme ve kişisel bakım için 825 milyon, mobilya için 1,26 milyar, oyuncak ve hobiler için 2,07 milyar, dijital müzik için 119 milyon ve video oyunları için 569 milyon dolar harcandığını ifade eden Elmacıoğlu, toplamda 17,77 milyar dolarlık harcamanın internet üzerinden yapıldığını vurguladı.
“Daha titiz olunmalı”
İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Kayıhan Altınöz ise internet kullanıcılarının ve kurumların siber güvenlik konusunda daha titiz davranmaları gerektiğini, güvenlik tedbirleri alınması konusunun önemli olduğunu söyledi. Eğitimde, belediyelerin siber güvenlik konusunda uymaları gereken iş süreçleri ve ihtiyaç duyulacak teknolojilerden de bahsedildi.
Toplantıda katılımcılardan gelen sorular, örneklerle cevaplandı. Teknolojik yenilikleri ve akıllı şehir uygulamalarını tanımak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen eğitime, belediyelerin bilgi işlem yönetici ve personelleri katıldı. Siber güvenlik dayanıklılığını artırmak adına alınması gerekli tedbirler, 9 ana ve 39 alt başlık üzerinden konuşuldu. Eğiticilere program sonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kemal Alioğlu tarafından tablo hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenişehir’de fotoğraf sergisi ve ödül töreni yapıldı
YEREL HABERLER Yenişehir’de fotoğraf sergisi ve ödül töreni yapıldı
AVP’de mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER AVP’de mezuniyet coşkusu
Bursa´da destek çekleri ile 20 bin çocuk bayramlıklarına kavuşacak
YEREL HABERLER Bursa´da destek çekleri ile 20 bin çocuk ...
Yıldırım'da bu yaz 50 bin çocuk spor yapacak Yıldırım Belediyesi'nin çocuklar için hazırladığı yaz projeleri yüzleri güldürecek Yaz okulunda 16 branşta, 10 tesiste, 100 eğitmen, 50 bin çocuğa spor yaptıracak
YEREL HABERLER Yıldırım'da bu yaz 50 bin çocuk spor yapacak Yıldırım ...
Bursa’da panelvan araçlar birbirine çarptı : Ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Bursa’da panelvan araçlar birbirine çarptı : Ortalık ...
5 yaşındaki Çınar'a annesinden en anlamlı hediye 5 yaşındaki oğlu için böbreğini verdi 5 yaşındaki çocuk, annesinin böbreğiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Çınar'a annesinden en anlamlı hediye 5 ...
BİKEP Orhaneli’nde buluştu
YEREL HABERLER BİKEP Orhaneli’nde buluştu
Yaz tatilini enerjik ve formda geçirmek için beslenme tavsiyeleri
YEREL HABERLER Yaz tatilini enerjik ve formda geçirmek için beslenme ...
Burak Altıparmak, Bursaspor’a veda etti
YEREL HABERLER Burak Altıparmak, Bursaspor’a veda etti
Başkan Gürkan'dan anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Gürkan'dan anlamlı ziyaret
İnşaatta kireçle oynayan 3 çocuk hastanelik oldu
YEREL HABERLER İnşaatta kireçle oynayan 3 çocuk hastanelik oldu
Taban: “Çiftçimizi kalkındırmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Taban: “Çiftçimizi kalkındırmak istiyoruz”
Türkiye birincisi Bursa'dan çıktı
YEREL HABERLER Türkiye birincisi Bursa'dan çıktı
Yıldırım'da sorunlara yerinde çözüm
YEREL HABERLER Yıldırım'da sorunlara yerinde çözüm
Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu
YEREL HABERLER Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu
Sağanak yağış hayatı felç etti Anayolda çökme meydana gelirken, araçlar mahsur kaldı
YEREL HABERLER Sağanak yağış hayatı felç etti Anayolda çökme meydana ...
Artan maliyetler İnegölspor'u şaşırttı
YEREL HABERLER Artan maliyetler İnegölspor'u şaşırttı
Kazada 2 oğluyla ölen baba, çocuklarını karne hediyesi olarak tatile götürüyormuş
YEREL HABERLER Kazada 2 oğluyla ölen baba, çocuklarını karne ...
Bursa'da 7’den 70’e masal dünyasına renkli yolculuk
YEREL HABERLER Bursa'da 7’den 70’e masal dünyasına renkli yolculuk
KaliteBirliği eğitimleri tamamlandı
YEREL HABERLER KaliteBirliği eğitimleri tamamlandı
İznik’te yarım asırdır ekmeğini taştan çıkartıyor
YEREL HABERLER İznik’te yarım asırdır ekmeğini taştan çıkartıyor
Adliye Kavşağı trafiğe nefes olacak
YEREL HABERLER Adliye Kavşağı trafiğe nefes olacak
Bursaspor, Ahmet Düverioğlu’nu transfer etti
YEREL HABERLER Bursaspor, Ahmet Düverioğlu’nu transfer etti
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu yağlı güreşçilerden 4 organizasyonda 10 madalya
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesporlu yağlı güreşçilerden 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.