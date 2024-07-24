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        Haberler Gündem Bursa'nın plajları temiz mi?

        Bursa'nın plajları temiz mi?

        Bursa'nın Marmara Denizi'ne kıyısı olan Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçeleri ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda yapılan incelemeler sonucu 24 plajda deniz suyunda kirlilik tespit edilmedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:44
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        Bursa'nın plajları temiz mi?
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        Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Gemlik'te 8, Mudanya'da 9, Karacabey'de 3 ve İznik Gölü kıyısında 4 olmak üzere 24 kamp ve plajda inceleme yapıldı.

        Yapılan incelemede deniz suyundan alınan numunelerin 22 plajda değerlerin altında, 2 plajda ise kılavuz değerle zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.

        Toplam sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa "iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" tespitlerine yer veriliyor.

        BURSA'NIN "İYİ VE ORTA" DENİZ SUYUNA SAHİP SAHİLLERİ VE PLAJLARI

        Büyükşehir Belediyesi Gemlik Narlı Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Küçükkumla Halk Plajı, Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Kadınlar Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Gemsaz Halk Plajlarında 'iyi kalite su' belirlenirken Büyükşehir Belediyesi Kumsaz Halk Plajı 'orta kalite su', Büyükşehir Belediyesi Mudanya Eğerce Halk Plajı, Büyükşehir Mesudiye Halk Plajı, Büyükşehir Eşkel Halk Plajı, Zeytinbağı Halk Plajı, Coşkunöz Plajı, Burgaz Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajlarında 'iyi kalite su' tespit edilirken, Altıntaş Halk Plajı 'orta kalite su' Karacabey Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajları plajlarında 'iyi kalite su', İznik Gölü Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Darka Tatil Köyü ve Orhangazi Halk Plajı 'iyi kalite su' olarak belirlendi.

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        #Bursa
        #deniz
        #Marmara Denizi
        #plaj
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