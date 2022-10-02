İOKBS bursluluk parasının ne zaman ödeneceği ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. 4 Eylül tarihinde düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül'de öğrencilerle paylaşılmıştı. Söz konusu sonuçların belli olmasıyla beraber, burs kazanan öğrenciler için İOKBS bursu ne kadar, kaç lira ve ne zaman ödenecek gibi merak edilen soruların yanıtlarını derledik...