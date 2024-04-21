Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İOKBS bursluluk sınavı kaç dakika sürüyor?
Bursluluk sınavı 21 Nisan Pazar bugün gerçekleştiriliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Sınava geç kalmak istemeyen öğrenciler ve velileri heyecanla "Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika?" sorularına yanıt arıyor. İşte, MEB İOKBS bursluluk sınavı saati ve süresi...
Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavı başvuruları 1 Mart'da sona erdi. Heyecanla beklenen sınav günü geldi çattı. Burs almak için sınava girecek olan binlerce öğrenci ve yakını "Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, İOKBS sınavı soru sayısı ve sınav süresi hakkında detaylar haberimizin devamında...
2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İOKBS bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde pazar günü gerçekleştirilecek.
BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Bursluluk sınavı, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile sabah saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek. İOKBS saat 12.00'de sona erecek.
BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak