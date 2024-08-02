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        Haberler Bilgi Buse Savaşkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Paris Olimpiyatları Buse Savaşkan final maçı ne zaman?

        Buse Savaşkan kimdir? Paris Olimpiyatları Buse Savaşkan final maçı ne zaman?

        Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada finale yükselme başarısı gösterdi. Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1,92 metrelik atlayışıyla yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet oldu. Gösterdiği başarılı performansın ardından, Buse Savaşkan'ın biyografisi ve final maçı tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Buse Savaşkan kimdir sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 20:52 Güncelleme: 02.08.2024 - 20:52
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        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finale yükseldi. Aldığı başarılı sonucun ardından Buse Savaşkan'ın hayatı ve kariyeri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, "Buse Savaşkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Paris Olimpiyatları Buse Savaşkan final maçı ne zaman?" İşte Paris Olimpiyatları Buse Savaşkan final maçı tarihi...

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        BUSE SAVAŞKAN FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet olan Buse Savaşkan final maçı 4 Ağustos Pazar 20.55'te başlayacak.

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        BUSE SAVAŞKAN KİMDİR?

        Milli Atlet Buse Savaşkan, 2016 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası, İstanbul Balkan Salon Şampiyonası gibi organizasyonlarda yer aldı.

        Buse Savaşkan, 24 Şubat 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Kıbrıslı Türk atlet, yüksek atlama branşında yarışmaktadır. ENKA Spor Kulübü adına yarışmalara katılan Savaşkan, İlk uluslararası deneyimini 2016 yılında yaşamış ve bu tarihten itibaren birçok önemli turnuvada yer almıştır.

        Buse Savaşkan, 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'na katılarak uluslararası arenada boy göstermeye başlamıştır.

        2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştır. Ayrıca, 2020'de açık havada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu olmuştur.

        Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1,92 metrelik derecesiyle elemeleri 8'inci sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başarısı gösterdi.

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