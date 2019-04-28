Kuşkusuz uçak seyahatlerinin en kaliteli, en konforlu ve yolcuyu en çok düşünen bölümleri first ve business class olarak bilinir. Business class’ta uçmak maliyet olarak ekonomi sınıfının yaklaşık 3 katıdır. Eğer business sınıfta daha önce hiç uçmadıysanız, konfor ve imkanlarından da bu sınıfta sık uçanlar kadar istifade etme şansınız da olmayabilir.

Havacılık sektöründe artık business uçmak bir kültür haline gelmiştir. Bazı kuralları, uyulması ve uygulanması gereken yöntemleri vardır. Ekonomi bölümünde uçanlar business class’ta uçtuklarında birçok hata yaparlar ve bu uçuşun konforunu en üst seviyede yaşayamazlar. Uzun uçuşlarda hatalar daha da katlanır. Hem business hem de uzun uçmak başlı başına bir tecrübe ister. Peki ilk defa business class’ta uçacaklar neler yapmalı? Bu hafta businnes uçuşu daha konforlu hale getirmenin yollarını yazdım. Uçuş konforunuza bakalım ne kadar yardımcı olacağım.



BUSINESS UÇUŞU EVDE BAŞLAR

Business sınıfta konforlu uçmanın yolu uçuşa iyi hazırlanmaktan geçer. Uçuşunuz öncesinde evinizde bu uçuşla alakalı plan yapmak ve uçuşu programlamak önemlidir. Evde neler yapmanıza gelince özellikle tablet veya yanınıza alacağınız bilgisayarınıza kendi istediğiniz filmleri ve dizileri yüklemek ilk iş olabilir. Uçakta bir çok film, dizi ve müzik imkanı olsa dahi size hitap edeceği anlamına gelmez. Kendi zevkinize göre hazırlık yaparsanız ilk aşamayı tamamlamış olursunuz. Özellikle Amerika ve İngiltere gibi vize kuyrukları uzun olan ülkelere gittiğinizde yapacağınız ön hazırlıklar vize sıralarında zamanın çabuk akmasına yardımcı olur.

HAVALİMANI İÇİN VAKİT AYIRIN

Havalimanı kaliteli uçuşun ikinci yoludur. Havalimanlarında geçireceğiniz vakit business uçuşunuzun konforunu artıracaktır. Peki bu durum nasıl gerçekleşecek? Tabii ki havalimanına zamanında gelerek ve size sunulan farklılıklardan yararlanarak olacaktır. Havalimanına planlanan uçuş için zamanında gelip, özel yolcu salonlarında keyifli vakit geçirirseniz uçuş kaliteniz artacaktır. Tam tersini düşünürsek uçağa geç kalıp, acele ederek uçağa son dakika binen yolcuların uçuş esnasında da rahat edemediği bir geçektir.

DOĞRU KOLTUĞU SEÇİN

Koltuk seçimi de uçuş kalitenizi artıracak en önemli unsurlardan birisidir. Özellikle Business class’ta uzun uçuşlarda doğru koltuk seçimi sizi ve yanınızda oturan yolcunun kaliteli zaman geçirmesini sağlayacaktır. Uçuş süresi boyunca uyumayı planlıyorsanız cam kenarını seçin. Arada bir yürüyüş yapma ihtiyacınız varsa, sık sık lavaboya gitme durumunuz olacaksa koridor kenarı koltuk seçin. Business class’ta uçsanız dahi bir çok havayolunun koltuk konfigrasyonu ikili olduğundan cam kenarındaki yolcu ihtiyaç halinde koridorda oturanı rahatsız edecektir. Koridoru tercih etmeniz halinde sizin uçuşu uyuyarak geçirme planı hayal kırıklığına uğrayabilir. Önceden koltuk ayırma imkanınız olması halinde galley alanına uzak olan yerleri tercih etme imkanınızda olacağından uçakta personelin servis ve lavaboyu kullanan yolcuların sebep olacağı gürültüden etkilenmezsiniz.

İKRAMLARA 'HAYIR' DİYEBİLİN

Kuşkusuz Business class uçuşlarda size ikram edilenlere ‘hayır’ demek zor olacaktır. Dünyadaki birçok havayollarıyla seyahat etmiş, havacılık üzerine az çok bilgisi olan gazeteci Güntay Şimşek olarak ben bile Türk Hava Yolları ( THY) ile uçarken kendimi zor tutuyorum.

THY’nin Turkish Do&Co ile önünüze getirdiği mönüler gerçekten çok leziz ve bir uçuşta olması gerekenin üzerinde bir kalitede. Ama siz yine de hem uçuş öncesi hem de sonrası tüm yediklerinize dikkat edin. Uçuş boyunca az hareket edeceğiniz için ne kadar az yerseniz, o kadar rahat edersiniz. İçeceklerde ise kafeinli ve alkollü içeceklerden uzak durun. Daha çok yeşil çay, domates suyu ve özellikle bol su tüketmeyi unutmayın. Bu içecekler sizin insülin salgılamanızı düzene sokacak ve uçuş sonrasında da jet-lag durumunu az indirecektir.

KIYAFETİNİZİ ALTERNATİFLİ SEÇİN

Kat kat giyinmek uçuşlardaki en pratik giyinme şeklidir. Uçağın içindeki sıcaklık derecesine göre üzerinizdeki kıyafetleri çıkarıp tekrardan giyebilme imkanı vardır. Bol ve rahat kıyafetler, oluşacak kan basıncı sebebiyle ayaklarınızı sıkmayan ayakkabı ve eşofman tercihi sizi uçuş esnasında rahat ettirir. Kıyafetlerde kırışıklık derdiniz olmaz. İnmeye yakında gideceğiniz ortama göre uygun elbiselerinizi giyebilirsiniz. Business class uçuşlarda yolculara verilen uçuş kitlerinde bulunan çorapları giyebilir, verilen terlikle rahat edebilirsiniz. İlk defa business uçanlar genelde bu kitlerin içine bile bakmayabiliyorlar. Bazı havayolları ise istenmesi halinde pijama bile verebiliyor. Gürültü kesen kulaklıklar koltuğunuzda bazen sizin düşünmediğiniz bir yerde olabiliyor. Business uçuşların hakkını vermek istiyorsanız, mutlaka kabin personelinden de destek isteyin. Aksi halde Business class’ta ekonomi yolcusu gibi uçuşu tamamlarsınız.

Habertürk yazarı Güntay Şimşek'in yazısının tamamını okumak için tıklayınız