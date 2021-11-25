Cilt kanserine karşı oldukça savunmasız olan albinizmli bireyler, görme problemleri yaşayabiliyor. Bu bireyler albinos olarak da adlandırılıyorlar. AA'nın haberinr göre albinizm, dünyada her 17 bin kişiden birinde, Sahra Altı Afrika’da ise her 5 bin kişiden birinde görülüyor. Farklı görünümleriyle dünya genelinde ayrımcılıkla karşı karşıya kalan albinoslar, Kamerun’da ise çok daha şiddetli bir ayrımcılığa maruz kalıyor.