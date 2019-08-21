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Büyük Felaket filmi konusu nedir? Büyük Felaket oyuncuları kimler?

Büyük Felaket filmi son dönemin dikkat çeken dram ve aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Orijinal ismi Deepwater Horizon: Büyük Felaket olan film 2016 yılı ABD yapımı. İşte Büyük Felaket filmine dair detaylar

Büyük Felaket

Büyük Felaket oyuncuları kimler? Büyük Felaket filmi konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. 2016 yılında izleyici ile buluşan Büyük Felaket filminin bilet gişesi 121,8 milyon Amerikan Doları. Deepwater Horizon: Büyük Felaket filminden ayrıntılar haberimizde.

BÜYÜK FELAKET OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson, Kurt Russell, Gina Rodriguez, John Malkovich gibi yıldız isimler yer alıyor.

BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon ‘da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor. İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

 

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