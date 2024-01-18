Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında bir başkan yardımcısının da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda aralarında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı N.S'nin de bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.