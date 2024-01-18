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        Haberler Gündem Güncel Büyükçekmece Belediyesi'ne son dakika rüşvet operasyonu: 20 şüpheli gözaltında - Güncel haberler

        Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında bir başkan yardımcısının da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:21
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        Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
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        Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda aralarında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı N.S'nin de bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

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