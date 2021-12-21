İstanbul'da kedi ve köpekler için ikinci yoğun bakım ünitesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul'da kedi ve köpekler için ikinci yoğun bakım ünitesi
ABONE OL

İstanbul'da kedi ve köpekler için ikinci yoğun bakım üniteleri hayata geçti

İstanbul'da, Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kedi ve köpeklerin operasyon sonrası tedavi süreçlerinde yoğun bakım ünitesi kullanılmaya başlandı. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Şefi Gül Kalkan, "Büyükçekmece Belediyesi olarak geçici bakım evimizde İstanbul'da ikinci olarak bu yoğun bakım ünitelerini kullanan barınağız" dedi

İstanbul'da kedi ve köpekler için ikinci yoğun bakım ünitesi
İstanbul'da kedi ve köpekler için ikinci yoğun bakım ünitesi
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'da yoğun bakım ünitelerini hayata geçiren ilk belediyelerden olan Büyükçekmece Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yoğun bakım ünitelerinde operasyon sonrası hayvanın bakımı ve vücut ısısını düzenleme işlemi yapılıyor.

Solunum yetersizliğinde ve üst solunum yolu hastalıklarında dahili nebulizatör aracılığıyla ilaç verme, dahili serum verebilme, ınfrared ısıtması sayesinde hızlı ısıtma, 300 metre kare alanı ozonla sterilize edebilme özelliğine sahip yoğun bakım üniteleri can dostların operasyon sonrası tedavi süreçlerini hızlandırarak sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyor.

'İSTANBUL'DA İKİNCİ BARINAĞIZ'

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Şefi Gül Kalkan, yoğun bakım ünitelerini hakkında şu bilgileri verdi:

"Büyükçekmece Belediyesi olarak geçici bakım evimizde İstanbul'da ikinci olarak bu yoğun bakım ünitelerini kullanan barınağız. Burada bu yoğun bakım ünitelerimiz sayesinde hayvanlar üst solunum yolu enfeksiyonu olsun, operasyon sonrası üst yol sentez sonrası tedavi sürecinde çok daha hızlı ayaklanabilecekler. Vücut sıcaklıkları çok daha rahat operasyon sonrası kendine gelebilecek.

Aynı zamanda içindeki ozon tedavisi ve UV filtresi infrared sayesinde içerideki mikrobu tamamen kırabiliyoruz. 300 metre karelik bir alanı ozonla özellikle ameliyathanelerde kullanıyoruz bunu. Açıp sterilize etme imkanımız var. Nebulizatör sayesinde üst solunum yolu enfeksiyonu olan kedilerde ilaç verebiliyoruz. Bu sayede tedavimizin süresinin daha da kısalacağını umuyoruz."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesinti sorgulama ekranı 21 Aralık
GÜNDEM AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
Son dakika: Yaşlı kadın kanser hastasıydı! Kâbusu yaşadı!
GÜNDEM Yaşlı kadın kanser hastasıydı! Kâbusu yaşadı!
Kilis'te 16 yabancı uyruklu yakalandı
GÜNDEM Yurda kaçak giren 16 yabancı uyruklu yakalandı
Son dakika: İSKİ 21 Aralık kesintileri: İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi
GÜNDEM İstanbul su kesintileri 21 Aralık
Son dakika deprem verileri: 21 Aralık AFAD-Kandilli son depremler
GÜNDEM Son depremler listesi 21 Aralık!
Van'da 347 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
GÜNDEM Van'da ulaşıma kar engeli
Son dakika: Çekmeköy'de zincirleme kaza!
GÜNDEM Çekmeköy'de zincirleme kaza!
Son dakika: Önce bebeği sonra o öldü!
GÜNDEM Önce bebeği sonra o öldü!
AÖL sınav sonuçları için TIKLA! MEB 2021 AÖL sonucu sorgula
GÜNDEM Açık Lise sınav sonuçları sorgula...
Kış sezonu nedir? 21 Aralık 2021 en uzun gece yaşanacak!
GÜNDEM Bugün 21 Aralık! En uzun gece yaşanacak!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.