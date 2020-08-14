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Buz Devri 4 filmi konusu nedir? Buz Devri 4 filmi oyuncuları kimler?

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filmi bu akşam saat 20.00'da ATV ekranlarında filmseverler ile buluşacak. Peki Buz Devri 4 filmi konusu nedir? Buz Devri 4 filmi oyuncuları kimler?

Buz Devri 4

Buz Devri 4 filmi konusu ve oyuncuları filmseverler tarafından merak ediliyor. 2012 yılında gmsterime giren Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filmi çocuklar için oldukça ilgi çekici duruyor.

BUZ DEVRİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift); Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor.

Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar

BUZ DEVRİ 4 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

TÜR : Animasyon,3 Boyutlu

GÖSTERİM TARİHİ : 29 Haziran 2012

YÖNETMEN : Mike Thurmeier, Steve Martino

SENARYO : Michael Berg, Mike Reiss, Jason Fuchs

YAPIM YILI : 2012

ÜLKE : ABD

SÜRE : 94

OYUNCULAR : Seann William Scott,Queen Latifah,John Leguizamo,Kunal Nayyar,Ray Romano,Rebel Wilson

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