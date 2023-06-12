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Haberler Gündem Eğitim CACO3 Nedir, Asit mi Baz mı? CACO3 Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı
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CACO3 nedir, asit mi baz mı? CACO3 yaygın adı ve molekül ağırlığı

CACO3 kimyasal formülü gösterilen ve önemli kalsiyum takviyelerinden biri olarak bilinen kalsiyum karbonat, insan sağlığı açısında da oldukça faydalı bir kimyasal bileşiktir. Toz formda bulunan ve herhangi bir kokuya sahip olmayan kalsiyum karbonat, doğada kayaçlarda ve deniz kabuklarında bol miktarlarda bulunmaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

CACO3 Nedir, Asit mi Baz mı? CACO3 Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı
HABERTURK.COM

Halk arasında kireç taşı ismiyle de bilinen kalsiyum karbonat, saf suda düşük çözünürlüğe sahip bir bileşiktir. Yer kabuğunda da yaklaşık olarak %4 oranında bulunan bu kimyasal bileşik, tarımsal kirecin aktif bir bileşenidir. Peki, CACO3 molekül ağırlığı nedir? İşte, tüm detaylar…

CACO3 Nedir?

CACO3 bileşiğinin adı kalsiyum karbonattır. Dünyanın her yerinde bulunabilme özelliği taşıyan kalsiyum karbonat; beyaz renkte, kokusuz ve kristalize bir yapıya sahiptir. Yerkabuğunda da bulunan bu kimyasal bileşik doğada, kayaçların içinde, deniz kabuklarında ve hatta salyangozların kabuklarında dahi bulunmaktadır.

Karbonatın diğer türleriyle kimyasal açıdan büyük bir benzerlik gösteren kalsiyum karbonatın güçlü olan asitlerle karşılaşması ise karbondioksit gazını açığa çıkarmaktadır. Saf suyun içinde çözünürlüğü oldukça düşün olan bu kimyasal bileşik, insanlar tarafından en çok bilinen ve kullanılan maddeler arasında yer almaktadır.

İnsan sağlığı açısından da birçok faydası bulunan kalsiyum karbonat; dişlerin ve kemiklerin güçlenip korunmasında ve sindirim sisteminin fonksiyonlarını yerine getirmesinde önemli katkılar sunmaktadır. Bunlara ek olarak insan vücudundaki kalsiyum eksikliği birtakım sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Yetişkin bir insanda kalsiyum eksikliğinin olması, kemiklerde güçsüzlük ve kolay kırılmasının yanında osteoporoz rahatsızlığına da yol açabilmektedir.

Kalsiyum karbonatın kullanım sahası ise oldukça geniştir. Gıda takviyesi olarak sıklıkla kullanılan bu bileşik aynı zamanda diş macunu ve kabartma tuzu gibi ürünlerin içinde de yer almaktadır. Tarımsal kirecin aktif bileşeni olması sebebiyle hayvan yemlerinde de kullanılmakta olan kalsiyum karbonat, tıp alanında da böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

CACO3 Asit Mi Baz Mı?

Kimyada, suyun içinde çözünme esnasında çözeltiye artı hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; hidrojen yerine hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Asitler sahip oldukları ekşi tatları ve aşındırıcı özellikleri ile öne çıkarken; bazlar asitlere nazaran daha kaygan yapıdadırlar ve tatları da acıya çalmaktadır. Peki, kalsiyum karbonatın kimyasal formülü olan CACO3 asit mi baz mı? Suda çözündüğü esnada içinde bulunduğu çözeltiye hidroksil iyonu veren kalsiyum karbonat bazik özellikler göstermektedir.

CACO3 Ph Değeri Kaçtır?

Bir maddenin asit ve baz değerlerini anlamak için kullanılan ölçüye ph değeri ya da potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Bir madde içinde bulunan hidrojen yoğunluğunun ölçülmesiyle elde edilen ph değeri, o maddenin asit mi yoksa baz mı olduğu hususunda bilgi vermektedir. Yapılan bu ölçümlerin sonunda 0 ile 14 arasında bir değer alan maddeler, yine aynı şekilde 0 ile 14 arasındaki sayılardan oluşan ph cetvelinde yerlerini alırlar. Bu cetvel üzerinde 0 ile 7 arasında bir değer alan maddeler asit, 7 ile 14 arasında bir değer alan maddeler ise baz olarak tanımlanır. Peki, baz olduğunu bildiğimiz CACO3 ph değeri kaçtır? Kalsiyum karbonatın ph değeri 9’dur.

CACO3 Molekül Ağırlığı

Bir molekülü meydana getiren atomların toplam ağırlığını veren sayıya molekül ağırlığı adı verilmektedir. Kalsiyum, karbon ve oksijen atomlarından meydana gelen kalsiyum karbonatın molekül ağırlığı 100.0869 g/mol olarak ölçülmüştür.

CACO3 Yaygın Adı

Kalsiyum karbonat (CACO3) halk arasında kireç taşı olarak bilinmektedir. Kireç taşının kimyasal yapısında %90 oranında kalsiyum karbonat bulunmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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