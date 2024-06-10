Çağatay Ulusoy'dan Duygu Sarışın'a beğeni
Geçtiğimiz yıl Duygu Sarışın ile aşklarının noktalayan Çağatay Ulusoy, eski sevgilisinin fotoğraflarını beğendi. Ünlü oyuncunun bu hamlesi, 'eski âşıklar barıştı mı?' sorusunu akıllara getirdi
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, sette başlayan arkadaşlıklarını 2019'da aşka dönüştürmüştü.
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz yıl ocak ayında yine yollarını ayırmıştı.
Duygu Sarışın, sosyal medya hesabından son olarak tatil pozlarını paylaştı.
Duygu Sarışın'ın fotoğraflarını beğenenler arasında Çağatay Ulusoy da vardı.
Çağatay Ulusoy'un bu hamlesi, "Eski âşıklar barıştı mı?" sorusunu akıllara getirdi.
"HER İLİŞKİDE TARTIŞMALAR OLUR"
Duygu Sarışın, daha önce muhabirlerin, "5 - 6 kez ayrılıp, barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu haberler sizi üzüyor mu?" sorusuna yanıt vermişti.
Ünlü oyuncu; "3 - 4 kere ayrılıp, barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen. Biz ayrılmadık ki..." ifadelerini kullanmıştı.