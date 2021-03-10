Çağdaş sanatı dijitale taşıyor 0:00 / 0:00

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Fiziki katılımlarla gerçekleşen ve birebir etkileşimin yoğun olduğu, tiyatro, gösteri ve sergi gibi pek çok sanat etkinliği, günümüzde yerini dijital ortamda yapılan etkinliklere bıraktı. Hızla dijitalleştiğimiz bu dönemde, sanat dünyasında galerici ve sanat danışmanı olarak tanınan Sabiha Kurtulmuş, iş dünyasının saygın isimlerinden CNH Sanayi Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Albert Nahmiyas ve Marmara A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Moris Sabaner bir girişime imza attı ve sanatseverleri yeni bir online çağdaş sanat platformu ile buluşturdu.

Türkiye'nin önemli çağdaş sanatçılarının güncel yapıtlarına yer veren MAS; sanat yapıtını ebatla sınırlandırarak izleyiciye sunuyor. Dijital sanat platformları arasında, eser seçimi ve sunduğu imkanlarla fark yaratacağını belirten Mas Kurucu Ortaklarından Albert Nahmiyas, dijitalin sanat severlere inceleme, araştırma ve kıyaslama fırsatı sunduğunu belirtiyor. Nahmiyas, "Günümüzün koşulları sadece sanatsal mekanları değil, aynı zamanda sanatçıyı da klasik iş yapma şeklinin dışına çıkararak çok yönlülüğe ve gerekli teknolojik donanıma sahip olmaya teşvik ediyor. VR ve AR teknolojilerinin gelişimi ve birçok sanatçı tarafından kullanılması dijital sanatın potansiyelini geliştirmekte oldukça etkili. Aslında amaç bir nevi sürdürülebilir bir sanat algısı oluşturmak. Biz sanat tutkumuzu, öngörülerimizi ve profesyonel yetkinliklerimizi bir araya getirerek MAS'ı hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte Türk çağdaş sanatının etkin isimlerinin küçük ebatlı güncel çalışmalarını aktif bir sanatsal platformda sanatseverlerle buluşturarak, bu alanda başarılarımızla sanatın mekandan bağımsız, daha geniş kitlelerle buluşmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.