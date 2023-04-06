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Çağla Şıkel: Bu fiyatı vermem

Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey'e ayakkabı almak için alışverişe çıktı. Şıkel, bir ayakkabının fiyatını görünce ne yapacağını şaşırdı. En sonunda ayakkabının fotoğrafını çekerek ABD'de yaşayan bir arkadaşına gönderdi. ABD'de uygun bir fiyata sahipse ayakkabıyı ABD'den getirtecek

Çağla Şıkel: Bu fiyatı vermem
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"Bir ayakkabıya 200 bin TL verir misiniz?
Bu haberi okuyan herkesin "Yok artık... Bir ayakkabıya 200 bin TL" verilir mi? Kim verir ki?" şeklinde cevap vermesi doğal olarak kuvvetle muhtemel.

200 BİN TL İLE NELER ALINIR?
Ekmek.... 28.571 Tane
Et... 650 Kg
Yumurta... 50.000 Tane
Salatalık... 8.000 Kg
Domates... 5.000 Kg
Patates... 13.000 Kg
Beyazpeynir... 2.000 Kg
Kaşar Peyniri... 1.350 Kg
Zeytin... 2.700 Kg
Son model telefon... 4 adet

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre Çağla Şıkel, oğlu Kuzey ile birlikte Etiler'de alışverişe çıktı.
Çağla Şıkel, oğluna ayakkabı satın alacaktı almasına ama özel koleksiyon ürünlerinin sergilendiği bölüme gelince şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Şıkel, bir ayakkabının fiyatını görünce etikete bakakaldı.

Çağla Şıkel, 200 bin TL'lik ayakkabıyı uzun uzun inceledikten sonra fotoğrafını çekerek ABD'deki bir arkadaşına gönderdi. Şıkel, ABD'de uygun bir fiyata sahipse ayakkabıyı ABD'den getirtecek.

Mağazadan eli boş ayrılan Çağla Şıkel, "Beğendiğimiz ayakkabının fiyatı 200 bin TL. Bu fiyatı bir ayakkabı için vermem. Bende fotoğrafını çekerek ABD'deki bir arkadaşıma gönderdim. Eğer orada uygun fiyata bulursam alırım" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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