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"Bir ayakkabıya 200 bin TL verir misiniz?

Bu haberi okuyan herkesin "Yok artık... Bir ayakkabıya 200 bin TL" verilir mi? Kim verir ki?" şeklinde cevap vermesi doğal olarak kuvvetle muhtemel.

200 BİN TL İLE NELER ALINIR?

Ekmek.... 28.571 Tane

Et... 650 Kg

Yumurta... 50.000 Tane

Salatalık... 8.000 Kg

Domates... 5.000 Kg

Patates... 13.000 Kg

Beyazpeynir... 2.000 Kg

Kaşar Peyniri... 1.350 Kg

Zeytin... 2.700 Kg

Son model telefon... 4 adet

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre Çağla Şıkel, oğlu Kuzey ile birlikte Etiler'de alışverişe çıktı.

Çağla Şıkel, oğluna ayakkabı satın alacaktı almasına ama özel koleksiyon ürünlerinin sergilendiği bölüme gelince şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Şıkel, bir ayakkabının fiyatını görünce etikete bakakaldı.

Çağla Şıkel, 200 bin TL'lik ayakkabıyı uzun uzun inceledikten sonra fotoğrafını çekerek ABD'deki bir arkadaşına gönderdi. Şıkel, ABD'de uygun bir fiyata sahipse ayakkabıyı ABD'den getirtecek.

Mağazadan eli boş ayrılan Çağla Şıkel, "Beğendiğimiz ayakkabının fiyatı 200 bin TL. Bu fiyatı bir ayakkabı için vermem. Bende fotoğrafını çekerek ABD'deki bir arkadaşıma gönderdim. Eğer orada uygun fiyata bulursam alırım" dedi.