Çağla Şıkel podyuma damga vurdu

Giriş: 28.03.2019 - 11:14 | Güncelleme:  

Bir markanın Cengiz Abazoğlu ile iş birliğinin 17. sezonu olan İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonu bir otelde gerçekleşen büyüleyici bir defileyle tanıtıldı. Çağla Şıkel, gecede baş manken olarak göz doldurdu. Didem Soydan, Pınar Tezcan ve Itır Esen gibi ünlü mankenler ise podyuma damga vurdu

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, bir markanın Cengiz Abazoğlu ile iş birliğinin 17. sezonu olan İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonu bir otelde gerçekleşen büyüleyici bir defileyle tanıtıldı.

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    Defile, Çağla Şıkel'in kelebek gibi podyumda uçmasıyla başladı.

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    Defileye Arzu Sabancı, Begüm Şen, Zeynep Yılmaz, Sitare Akdilek, Ayşegül Toplusoy, Emel-Necdet Ayaydın, Işıl Reçber, Hande Acar, Sinem Ayan, Şebnem Aslan, Ahu Yağtu, Begüm Gazioğlu Ballı, Begüm Eyilik, Cansen Yeni, Ebru Şallı, Hande Acar, Yonca Evcimik, Buket Aydın, Simge Fıstıkoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.

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    Çağla Şıkel, gecede baş manken olarak göz doldurdu. Didem Soydan, Pınar Tezcan ve Itır Esen gibi ünlü mankenler ise podyuma damga vurdu.

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    Geceyle ilgili Cengiz Abazoğlu, "Uzun zamandır hazırlandığımız ve heyecan duyduğumuz bir geceden, davetlilerimizin yüzünün gülerek ayrıldığını görmek benim için en büyük mutluluk..." şeklinde konuştu.

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