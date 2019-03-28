Çağla Şıkel podyuma damga vurdu

Bir markanın Cengiz Abazoğlu ile iş birliğinin 17. sezonu olan İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonu bir otelde gerçekleşen büyüleyici bir defileyle tanıtıldı. Çağla Şıkel, gecede baş manken olarak göz doldurdu. Didem Soydan, Pınar Tezcan ve Itır Esen gibi ünlü mankenler ise podyuma damga vurdu