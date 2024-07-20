Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağlar Söyüncü'den müjdeli haber

        Çağlar Söyüncü'den müjdeli haber

        Futbolcu Çağlar Söyüncü ve eşi Serra Pakdemir, Mayıs ayında peş peşe yaptıkları nişan ve düğün törenlerinin ardından bebek müjdesi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 09:34 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, mayıs ayında Serra Pakdemir ile bir hafta içinde hem nişan hem de düğün yapmıştı. Çiftten şimdi de bebek müjdesi geldi.

        2

        Bodrum'da düzenlenen törenle nikah masasına oturan çift, sosyal medya hesaplarından ultrason fotoğrafı paylaşarak bebek beklediklerini duyurdu.

        3

        Serra Pakdemir'in paylaştığı ultrason görüntüsünü, Çağlar Söyüncü de kendi sayfasına ekleyip beyaz kalp ve nazar boncuğu emojisiyle yayımladı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Çağlar Söyüncü
        #Serra Pakdemir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü
        Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        "Biz yanak sıktırmayız"
        "Biz yanak sıktırmayız"
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam