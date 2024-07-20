Çağlar Söyüncü'den müjdeli haber
Futbolcu Çağlar Söyüncü ve eşi Serra Pakdemir, Mayıs ayında peş peşe yaptıkları nişan ve düğün törenlerinin ardından bebek müjdesi verdi
Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, mayıs ayında Serra Pakdemir ile bir hafta içinde hem nişan hem de düğün yapmıştı. Çiftten şimdi de bebek müjdesi geldi.
Bodrum'da düzenlenen törenle nikah masasına oturan çift, sosyal medya hesaplarından ultrason fotoğrafı paylaşarak bebek beklediklerini duyurdu.
Serra Pakdemir'in paylaştığı ultrason görüntüsünü, Çağlar Söyüncü de kendi sayfasına ekleyip beyaz kalp ve nazar boncuğu emojisiyle yayımladı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.
Fotoğraflar: Instagram