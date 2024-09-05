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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Cahide Eke, yarı final biletini aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Cahide Eke, yarı final biletini aldı

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde Cahide Eke, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:18 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:18
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        Cahide Eke, yarı final biletini aldı!
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        Milli sporcu Cahide Eke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları judoda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde adını yarı finale yazdırdı.

        Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Ukrayna'dan Yuliaa Ivanytska'yla karşılaştı.

        Rakibini 1-0 yenen milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı. Cahide Eke, yarı finalde bugün Kazakistan'dan Akmaral Nauatbek'le karşı karşıya gelecek.

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