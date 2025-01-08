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        Haberler Gündem Trafik Çakarlı araca 138 bin TL cez

        Tekirdağ'da çakarlı araca 138 bin TL ceza

        Tekirdağ'da çakarlı araç sürücüsüne toplam 138 bin 172 TL idari ceza uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:51
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        Çakarlı araca 138 bin TL ceza
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        Tekirdağ'ın Şarköy İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında trafikte çakarlı bir aracın dolaştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, çakarlı aracı ve sürücüsü C.E.'yi tespit etti. Araç sürücüsüne 138 bin 172 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınırken, araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.

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