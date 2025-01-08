Tekirdağ'da çakarlı araca 138 bin TL ceza
Tekirdağ'da çakarlı araç sürücüsüne toplam 138 bin 172 TL idari ceza uygulandı
Giriş: 08.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:51
Tekirdağ'ın Şarköy İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında trafikte çakarlı bir aracın dolaştığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, çakarlı aracı ve sürücüsü C.E.'yi tespit etti. Araç sürücüsüne 138 bin 172 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınırken, araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.
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