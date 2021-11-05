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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 vaat olmaktan çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 vaat olmaktan çıktı. Toplu Sözleşme metnine koyduk. Onu biz uygulamak zorundayız" dedi

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge açıklaması
"3600 vaat olmaktan çıktı"
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İHA

TBMM’de 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşüldü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Bilgin, devlet adamların kullanacağı yeni toplantı salonlarının yapılmasını saray edebiyatı içinde anlatmanın doğru olmadığını düşündüğünü kaydederek, “Bunlar kamu malıdır. Herhangi bir yurt dışı ülkeye gittiğinizde, hatta Kıbrıs’a gittiğinizde 5 yıldızlı otellerle mukayese edilmeyecek şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın oturduğu, ikamet ettiği böyle bir bina. Bir kamu kuruluşunda prestij, yabancı konukların kabul edildiği etkileyici olmasına çalışılmış ama öyle ultra lüks alandan, saraydan bahsetmek mümkün değil. Bu muhalif bir dil bile değil” ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, bazı üniversitelerin Toplu Sözleşme’ye uymadığı yönündeki iddialara, “Bunlar bizim Toplu Sözleşme çerçeve anlaşmasının içindedirler. Rektörler, işverenler buna uymak zorundadırlar. Toplu Sözleşme kanun niteliğindedir. Kamu işverenlerin buna uymama gibi keyfiyetleri yoktur” şeklinde konuştu.

“Bakanlığa geldiğimizden bu yana yolsuzlukla ilgili iddiaların üzerine gittik” diyen Bakan Bilgin, “Bu başkanları değiştirmemiz yolsuzluk mücadelesinde daha etkin bir ekip kurma arayışında dolayıdır, elimize ulaşan bilgilerden kaynaklanmaktadır. Soruşturmalardan kaynaklanmaktadır. Herhangi bir yolsuzluğa asla müsaade etmeyiz. Bu konuda sonuna kadar gideceğiz” diye konuştu.

"BEN KIDEM TAZMİNATINI SAVUNAN ADAMIM"

Kıdem tazminatının kaldırılacağına ilişkin iddialara Bilgin, “Kıdem tazminatını kim kaldırıyor? Ben kıdem tazminatını savunan adamım, yazılarım var. Birisi kaldırırsa da, ben arkasında dururum. Çalışma Bakanlığı’nı ben temsil ediyorum” dedi.

3600 ek göstergeye ilişkin olarak Bakan Bilgin, “3600 vaat olmaktan çıktı. Toplu Sözleşme metnine koyduk. Onu biz uygulamak zorundayız. Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Kapsayıcılığının ne kadar geniş, ne kadar olacağına dair çalışmalar yapıyoruz. Bakanlık çalışma yaptıktan sonra Ekonomi Bakanlığı, Devlet Personel, sendikalarla bir araya geleceğiz. Buna kaynağı devlet kamu bütçesinden koyacak” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret konusunda bilgiç şöyle konuştu:

“Asgari ücret belirleyen tek ben değilim. İşverenlerle, işçi sendikaları çalışma grubumuzla oturarak bunu dikkate alacağız. Müzakerelerin konusu olduğunun altını çizerim.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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