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Haberler Gündem Eğitim Çamaşır Sodası Asit mi Baz mı? Çamaşır Sodasının Ph Değeri Nedir?
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Çamaşır sodası asit mi baz mı? Çamaşır sodasının Ph değeri nedir?

Çamaşır sodası ya da kimyadaki ismiyle sodyum karbonat (NA2CO3) günümüzde hem harici olarak hem de birçok deterjanın içinde önemli bir hijyen malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ağır soda külü olarak da isimlendirilen çamaşır sodası, berrak ve renksiz bir madde olarak dikkat çekmektedir. Suda kolaylıkla çözünen bir forma sahip olan çamaşır sodası camdan sabuna, yapay ipekten deterjana pek çok ürünün imalatında kullanılmaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Çamaşır Sodası Asit mi Baz mı? Çamaşır Sodasının Ph Değeri Nedir?
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Hem suyu yumuşatan hem de sabunun köpürmesini kolaylaştıran bir yapıda olan çamaşır sodası, kireç önleyici özelliği sebebiyle çamaşır makinelerinde de kullanılmaktadır. Peki, çamaşır sodasının ph değeri nedir? İşte, tüm detaylar…

Çamaşır Sodası Asit Mi Baz Mı?

Suda çözüldüğü sırada, çözeltiye artı hidrojen iyonları veren maddelere asit; hidroksil iyon yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Peki sodyum karbonat ya da halk arasında yaygın kullanılan ismiyle çamaşır sodası asit mi baz mı? Çamaşır sodası bazik bir tuz olması sebebiyle bazdır.

Çamaşır sodasının asit mi baz mı olduğu sorusuna değindikten sonra, bu bileşiğin birtakım özelliklerine ve farklı kullanım alanlarına değinmek yerinde olacaktır. Çamaşır sodası ya da bir diğer ifadeyle sodyum karbonat hem doğal tortulardan hem de günümüzde yapay olarak üretebilen bir maddedir.

Beyaz bir renge sahip olan sodyum karbonatın tadı ise hafif alkalidir. Alkolde çözünmemesine rağmen suda oldukça kolayca çözülebilen sodyum karbonat ya da bir diğer ifadeyle çamaşır sodası, çözünme sırasında suyu emme kapasitesine de sahip olmasıyla öne çıkmaktadır.

Normal sıcaklıklar altında ve atmosferik ortamda oldukça kararlı bir yapıya sahip olan çamaşır sodası, karbonik asit ve sodyumun tuzu olarak değerlendirilir. Çok yüksek sıcaklıklara ve aşırı bir neme maruz kaldığında katılaşabilme özelliği olduğu için, bu bileşiğin uygun şartlar altında saklanması son derece önem arz etmektedir.

Oksitlenmeyen ve farklı organizmalar tarafından asla bozulmayan sodyum karbonat ayrıca çevre dostu bir madde olarak görülmektedir. Alerjik reaksiyonlar hariç insan sağlığı için de hiçbir tehlike arz etmeyen çamaşır sodası, özellikle deterjanlar içinde sıklıkla bulunmaktadır. Hem suyu yumuşatması hem kireci önlemesi hem de sabunun köpürmesine yardımcı olması sebebiyle deterjan ve sabun sanayisinde kullanılan çamaşır sodası (sodyum karbonat) kullanım esnasında zehirli gazların açığa çıkmasına da sebep olmaz. Sadece tahriş edici bir özelliği olduğu için kullanım esnasında koruyucu eldiven giyilmesi ve solunmaması yeterli olacaktır.

Deterjan ve sabun gibi ürünlerin imal edilmesinin dışında inşaatlarda kullanılan tuğlaların üretilmesinde, keten kumaşının pişirilmesinde, tıp alanında özellikle vücutta oluşan ikinci dereceden yanıkların tedavisinde, cam imalatında, bir gıda katkısı olarak asidin düzenlenmesinde, diş macunlarında köpürtücü olarak sodyum karbonat kullanılmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak sodyum karbonat gerek canlı vücudunda birikmemesi gerekse toprak tarafından kolayca emilmesi sebebiyle çevre dostu bir kimyasal ürün olarak kabul edilmektedir.

Çamaşır Sodasının Ph Değeri Nedir?

Bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu belirlemek aracılığıyla yapılan ölçüme ph değeri ya da potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Yapılan bu ölçüm sonrası ortaya çıkan ve 0’dan başlayıp 14’te sonra eren çizelgeye ise ph cetveli adı verilmektedir. Bu cetvelde 0 ile 7 arasında yer alan maddeler asit; 7 ile 14 arasında yer alan maddeler ise baz olarak değerlendirilmektedir. Peki, bir baz olan çamaşır sodasının ph değeri nedir? Formülü NA2CO3 olan çamaşır sodasının ph derecesi 11’dir

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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