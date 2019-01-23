Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinden aşk dolu paylaşım

Giriş: 23.01.2019 - 08:09 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Öykü Karayel'le evlenen şarkıcı Can Bonomo, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Çiftin paylaşımına beğeni yağdı

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    Öykü Karayel ile iki yıllık aşklarım nikah masasına taşıyan Can Bonomo, önceki gün eşiyle romantik pozunu paylaştı. Başarılı müzisyenin bu Instagram paylaşımı binlerce beğeni aldı. Mutluluklarıyla imrendiren ikiliye "Maşallah" yorumu yağdı.

  • 2Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinden aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri
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    "BİLİYORUZ NEYİ BÖLÜŞTÜĞÜMÜZÜ..."

    Geçtiğimiz günlerde Öykü Karayel'in “Biliyoruz neyi bölüştüğümüzü...” notunu düştüğü bu paylaşım ise çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

  • 3Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinden aşk dolu paylaşım - Magazin haberleri
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