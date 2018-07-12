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150 kişinin katıldığı törende Can Bonomo'nun nikah şahitleri menajeri Ece Çelebioğlu Yeşilbaş, prodüktörü ve yakın arkadaşı Can Saban, çocukluk arkadaşı Cem Cavez ve arkadaşı Ferhat Zamanpur olurken; Öykü Karayel'in nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Süveybe Arifoğlu ve Milay Ezengin yaptı.