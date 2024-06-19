Çanakkale'deki yangın ikinci gününde! İlerlemesi durdu, müdahale sürüyor

"Bu arada gece Gelibolu'da çıkan yangın da 2 saatte kontrol altına alındı. Boğaz'daki gemi trafiği ise yangın kontrol altına alıncaya kadar askıya alınacak. Şu ana kadar 2 köy boşaltıldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra umuyorum ki vatandaşlarımız evlerine dönecekler. Çanakkale'de sıcaklık mevsim normallerinin 5 derece üzerinde olacak. Bölgede hasat yapacak çiftçilerimizin saat: 11.00'e kadar çalışmalarını yapmaları. Bu saatten sonra izin verilmeyecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca böyle olacak."