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        Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ahşap teknede 44 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 21:38 Güncelleme: 26.12.2023 - 21:38
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        Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ahşap teknede 44 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

        Ayvacık açıklarında ahşap teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerce durdurulan ahşap teknedeki 43'ü Afganistan, 1'i Irak uyruklu toplam 44 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen Kazakistan uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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