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        Masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı

         ÇANAKKALE'de R.A., masajsalonunda çalışan husumetlisi B.A.'nın yüzüne kezzap atıp kaçtı. Şüpheli Ezine ilçesinde yakalanırken, kadın ise hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 21:05 Güncelleme: 26.12.2023 - 21:10
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        Masaj salonunda çalışan kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
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         ÇANAKKALE'de R.A., masajsalonunda çalışan husumetlisi B.A.'nın yüzüne kezzap atıp kaçtı. Şüpheli Ezine ilçesinde yakalanırken, kadın ise hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi´ndeki masaj salonunda meydana geldi. İddiaya göre R.A., aralarında husumet bulunan ve masaj salonunda çalışan B.A.'nın yüzüne kezzap atıp kaçtı. B.A.'nın çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. B.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, şüpheliyi Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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