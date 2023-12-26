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        Çanakkale'de masaj salonunda yüzüne kimyasal sıvı atılan kadın hastaneye kaldırıldı

        Çanakkale'de bir masaj salonunda yüzüne kimyasal sıvı atılan kadın çalışan, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:47 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:47
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        Çanakkale'de masaj salonunda yüzüne kimyasal sıvı atılan kadın hastaneye kaldırıldı
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        Çanakkale'de bir masaj salonunda yüzüne kimyasal sıvı atılan kadın çalışan, hastanede tedavi altına alındı.

        İsmetpaşa Mahallesindeki bir masaj salonunun müşterisi olan R.A. (41), henüz bilinmeyen bir nedenle burada çalışan B.A'nın (24) yüzüne kimyasal sıvı attı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesine kaldırılan B.A, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Çalışma başlatan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa süre içinde Ezine ilçesinde gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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