Çanakkale'de masaj salonunda yüzüne kimyasal sıvı atılan kadın hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'de bir masaj salonunda yüzüne kimyasal sıvı atılan kadın çalışan, hastanede tedavi altına alındı.

İsmetpaşa Mahallesindeki bir masaj salonunun müşterisi olan R.A. (41), henüz bilinmeyen bir nedenle burada çalışan B.A'nın (24) yüzüne kimyasal sıvı attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesine kaldırılan B.A, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Çanakkale Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Çalışma başlatan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa süre içinde Ezine ilçesinde gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.