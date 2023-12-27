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        Gelibolulu öğrenciler tasarladıkları müzik aletleriyle ritim çalışıyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tasarladıkları müzik aletleriyle Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde ritim çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 09:20 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:22
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        Gelibolulu öğrenciler tasarladıkları müzik aletleriyle ritim çalışıyor
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tasarladıkları müzik aletleriyle Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde ritim çalışıyor.

        Ders kapsamında yapılan uygulamalar öğrencilerin zamanlama duygusu, konsantrasyon süresinin artması, hafızanın gelişmesi, duyulan ritmin ya da müziğin beyin, kulak ve ellerle koordinasyonunun sağlanması, dinlemeyi ve grup çalışmasını öğrenmelerine katkı sağlıyor.

        Öğrenciler, sınıf öğretmeni Feyzanur Döğücü gözetiminde yoğurt kovası, deterjan bidonu, köpük bardak, karton gibi dönüştürülebilir malzemelerden müzik aletleri yapıyor.

        Tasarladıkları müzik aletleriyle haftada 2 ders saati ritim çalışması yapan çocuklar, hafıza gelişimi, konsantrasyon ve dinlemeyi öğrenme gibi beceriler kazanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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