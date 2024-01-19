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        Çanakkale'deki orman yangınlarından etkilenen arıcılara petek desteği verildi

        Çanakkale'de geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında geniş alanları etkileyen orman yangınlarından zarar gören arı yetiştiricileri başta olmak bal üreticilerine yönelik belediye tarafından "Temel Petek Desteği Projesi" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:03
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        Çanakkale'deki orman yangınlarından etkilenen arıcılara petek desteği verildi
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        Çanakkale’de geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında geniş alanları etkileyen orman yangınlarından zarar gören arı yetiştiricileri başta olmak bal üreticilerine yönelik belediye tarafından "Temel Petek Desteği Projesi" başlatıldı.

        Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Tohum Sandığı Birimi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 81 üreticiye petek desteği sağladıklarını söyledi.

        Yangından etkilenen üreticilere destek olacaklarını belirten Gökhan, "Bu yörenin önemli kaynaklarından biri arıcılık. Bunun gelişmesi için çok uzun yıllardır çalışmalar yapan Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliğine destek olmamız lazım." dedi.

        Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri de yangınlarda 500'ü arılı, 300'ü boş olmak üzere 800 kovanın yandığını hatırlattı.

        Yaraların el birliğiyle sarılacağını dile getiren İleri, "Bir şekilde bunları yerine koymak gerekiyor. Arkadaşlarımızın da işi devam ettirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla Belediye Başkanımız bu konuda aracılara balmumu desteği planlamışlar, çok yerinde bir güzel bir destek. Çünkü balmumu balın oluşumuna değer katan çok önemli bir şey. Arıcılara büyük bir destek, arıcıların oradaki olumsuz kayıplarına omuz verme hem maddi hem manevi destek." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından üreticilere petek dağıtımı yapıldı.

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