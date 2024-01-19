Biga'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce başlatılan "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrenciler ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce başlatılan "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, il genelinde cümle-afiş yarışması liseler kategorisinde il birincisi olan Biga Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Çalışkan, hayalimdeki sözlük yarışması liseler kategorisinde il birincisi olan Biga Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Doruk Kağan Gürsel ve ortaokullar kategorisinde il birincisi olan Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Ecem Su Bağcı'yı makamında konuk etti.

Bilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında il genelinde düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca, öğrencilerimizi destekleyen okul yöneticilerine, sınıf öğretmenlerine ve velilerine de teşekkür ediyorum." dedi.