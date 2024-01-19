Çanakkale'de üniversiteliler Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla izledi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri, içinde Türkiye'nin ilk astronotu olacak Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının uzay yolculuğunu, yerleşkeye kurulan dev ekrandan heyecanla izledi.

Üniversiteliler, Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 mürettebatının, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapacakları yolculuğu izlemek için ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki kütüphane önünde saat 23.30'da toplandı.

Burada kurulan dev ekrandan SpaceX Falcon 9 roketinin fırlatılmasına tanıklık etmek için bekleyen öğrencilere hitaben konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ulusal Türk bilim takımından oluşan bir ekibin uzun süreli deneylerinden ve testlerinden sonra bugüne gelindiğini söyledi.

Uzay yolculuğunun Türkiye ve üniversite için önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erenoğlu, "Ne kadar önemli olduğunu hava koşullarına rağmen bu saatte ÇOMÜ ailesinin bireylerinin bir araya gelmesiyle bir kez daha görüyoruz. Bilim ve teknoloji alanında, Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk yılında ivme kazanacağı, bununla birlikte harekete geçeceği bir dönemi başlatacağız." dedi.

Üniversite olarak Ar-Ge noktasında öğrencileri harekete geçirmek, Ar-Ge'nin paydaşı olarak da öğrenciyken onları ekosisteme katmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerine değinen Prof. Dr. Erenoğlu, "Lütfen hocalarımızla birinci sınıftan itibaren yakın temasta olun, bu noktada onları zorlayın, taleplerde bulunun. Hem hocalarınız hem üst yöneticileriniz olarak gerekli ortamları sizlere sağlayacağız." diye konuştu.

- "Bir hayal gerçekleşiyor"

ÇOMÜ Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Tüysüz de önemli bir güne şahitlik etmek için öğrencilerin, akademisyenlerin ve üniversite yönetiminin bir araya geldiğini söyledi.

Bir hayalin gerçekleştiğini, ileride Türkiye için bugünün öneminin çok büyük olacağını, gençlerin misyonlarının ve vizyonlarının gelişeceğini düşündüğünü ifade eden Tüysüz, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk Türk astronotumuzu uzaya gönderiyoruz. 20 yıldır üniversitede görev yapıyorum. 20 yıl önce bir Türk astronotun uzaya çıkma durumundan bahsedilmiş olsa, Alper Gezeravcı'nın 'Bu hayal bizim hayalimiz değil, başka milletlerin hayali' şeklinde bir ifadesi var, bizim için de öyleydi. Bugün bu hayal gerçek oldu. Bundan dolayı da gururluyuz. Umarım kazasız belasız yolu tamamlamak nasip olur."

Gezeravcı ve beraberindeki astronotların 14 gün uzayda kalacağını, 13 deney gerçekleştireceklerini hatırlatan Tüysüz, "Bayrağımız uzaya gitmiş olacak. Uzayda Türk bayrağının olması çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İstanbul'daki Teknofest sırasında ona emanet edildi. Muhtemelen yanında götürecektir o bayrağı. Bizim için çok önemli bir şey. İlerideki uzay bilimleri ve teknolojilerine bizim adımıza gecikmeli de olsa yeni bir çığır açılıyor. Böyle düşünüyoruz hepimiz akademisyenler olarak. Bir ivme kazandıracak ve çığ gibi artan bir hızla uzay bilimlerine karşı Türkiye'nin müthiş bir yol alacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Türk milleti için önemli bir an

ÇOMÜ Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencisi İnanç Duran, Türk milleti için önemli bir an olduğunu, okuduğu bölüm dolayısıyla uzay çalışmalarıyla ayrıca ilgilendiğini belirtti.

Duran, bu anı uzun zamandır beklediklerini, en kısa sürede daha ileri adımların atılmasını umut ettiklerini dile getirdi.

ÇOMÜ Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencisi İbrahim Çakır da Türkiye için büyük bir adım olduğunu ifade ederek, "Sonuçta uzaya çıkıyoruz. Uzayla ilgilendiğim için geldim. Benim ve Türkiye için önemli bir olay." dedi.

Üniversiteliler daha sonra saat 00.49'da 10'dan geriye doğru sayarak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın üyesi olduğu Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla birlikte taşıyan SpaceX Falcon 9 roketinin, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatılmasına tanıklık etti.

Fırlatma anında büyük heyecan duyan öğrenciler, cep telefonlarıyla bu anı kaydetti.