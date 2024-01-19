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        Çanakkale Ticaret Borsası

        Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:51
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        Çanakkale Ticaret Borsası
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        Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü.

        Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü
        Arpa (yemlik) Kg 8,00 HTS
        Erzincan tulum peyniri Kg 230,00 İHR
        Mozarella peyniri Kg 157,50 İHR
        Zeytinyağı (sızma) Kg 156,06 MTS
        Muhtelif deniz mahsulleri Kg 149,99 MTS
        Balık Kg 444,86 MTS
        Yaş üzüm Kg 33,16 MTS
        İnek sütü Litre 13,25 MTS

        HTS: Hazır Tüccar Satışı

        MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

        İHR: İhracat

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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