Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 8 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

İHR: İhracat

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