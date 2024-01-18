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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın sabah sefer yapılamayacak

        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:36
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın sabah sefer yapılamayacak
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        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den 09.00 seferlerinin iptal edildiği, tarifedeki diğer tüm seferin saatinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

        Açıklamada, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği, planlı diğer tüm seferlerin yapılacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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