Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Ayvacık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanarak sürüklenen bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 20:03 Güncelleme: 18.01.2024 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Ayvacık açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanarak sürüklenen bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında motoru arızalanan lastik bottaki yabancı uyrukluları kurtarmak için "KB-20" botuyla harekete geçti. Sürüklenen lastik botun bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni alıp karaya çıkardı.

        Aynı bölgede "KB-4304" ve "KB-111" botlarıyla çalışma yürüten ekipler ise aynı ülke vatandaşı 37 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyıya getirdi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın sabah sefer yapılamayacak
        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın sabah sefer yapılamayacak
        Engelsiz Çanakkale Çalıştayı sona erdi
        Engelsiz Çanakkale Çalıştayı sona erdi
        Ayvacık Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ek hizmet binasında hasta kabulü b...
        Ayvacık Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi ek hizmet binasında hasta kabulü b...
        Bigalı yüzücüler il birinciliği müsabakalarından dereceyle döndü
        Bigalı yüzücüler il birinciliği müsabakalarından dereceyle döndü
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi