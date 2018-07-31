“Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor” şeklindeki açıklaması nedeniyle şikayet edilen Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezasının onandığı açıklanmıştı.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından şikayet edilen Karatay, hakkında verilen 15 günlük meslekten men cezasının eline ulaşmadığını söyledi.

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DHA'nın haberine göre; ceza almasına yol açan hamilelere şeker yüklemesi ile ilgili açıklamalarını yineledi: "Nasıl gebelere tütün vermiyorsak, şeker de verilmeyecek. Kardiyolog olarak bunu söylüyorum" dedi.

Karatay sözlerini şöyle sürdürdü: "Gebelere şeker yüklemesine ben karşıyım ve gebelere şeker yüklemesinin çok tehlikeli olduğunu söylüyorum. Danıştay'dan kesin bir şey bizim elimize ulaşmadı ama bunun daha üst hukuk süreci devam ediyor. Kesin hiçbir karar yok."

Prof. Dr. Karatay, çıkacak kararın kesin olmadığını ve itiraz etmek için hukuki yolların açık olduğunu söyledi.

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