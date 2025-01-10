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        Haberler Magazin Caner Cindoruk: Erkan Petekkaya akrabam!

        Caner Cindoruk: Erkan Petekkaya akrabam!

        Ünlü oyuncu Caner Cindoruk, kendisini Erkan Petekkaya sanan sokak muhabirini ti'ye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 13:06 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:06
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        Caner Cindoruk, Kadıköy'de bir arkadaş grubuyla gezmeye çıktı.

        Bir sokak röportajcısı, ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı. Muhabir, "Ağabey sen ünlüsün, Erkan Petekkaya mı neydi?" ifadelerini kullandı. Caner Cindoruk ise sokak röportajcısını ti'ye alarak; "Yok ben ünlü değilim, Erkan Petekkaya benim akrabam" dedi.

        Erkan Petekkaya da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Sevgiler, selamlar Canerciğim. Hepimize iyi mutlu akşamlar dilerim" şeklinde espri yaptı.

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        #erkan petekkaya
        #Caner Cindoruk
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