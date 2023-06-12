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Caner Cindoruk, 'Maviye Sürgün'ü ve rolünü anlattı

Bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de ilk bölümüyle ekrana gelecek olan 'Maviye Sürgün'de 'SAT Komandosu Ali' karakterine hayat veren Caner Cindoruk, dizinin ilginç detaylarını anlattı

Caner Cindoruk, 'Maviye Sürgün'ü ve rolünü anlattı
HABERTURK.COM

SHOW TV'de bu akşam izleyiciyle buluşacak olan, O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Maviye Sürgün'ün başrol oyuncularından Caner Cindoruk, canlandırdığı 'SAT Komandosu 'Ali'yi ve dizinin ilginç detaylarını paylaştı.

Uzun bir süre dizi yapmayacakken 'Maviye Sürgün'ün kendisine teklif edildiğini belirten Caner Cindoruk, canlandırdığı karakteri ve hikâyeyi şöyle anlattı; “Eşini yeni kaybetmiş bir SAT komandosu olan Ali, çocukları ile birlikte eşinin doğup büyüdüğü sahil kasabası olan Çamlıkıyı’ya yerleşirler. Kötü sonuçlanan bir operasyonda atılan bir iftira sonucu en yakın arkadaşı, yoldaşı Hasan ile birlikte askerlikten uzaklaştırılırlar. Başarılı bir asker olan Ali, sivil hayata tutunmakta çok zorlanır. Çocuklarıyla iletişim kurmak, onları anlayabilmek Ali için çok güçtür. Denizin ortasında baygın bulup hayatını kurtardığı Defne’nin gizemli hayatı Ali’yi daha da güç bir duruma sokar. Eşinin babasını kendi babası bellemiştir. Hem Salih babanın hem de Hasan’ın desteği ile bütün zorlukların üstesinden gelmeye çabalar. En büyük arzusu çocukları ile düzgün iletişim kurmak ve aklanıp mesleğe dönmektir.”

Ülkemizle aynı anda yurt dışında da gösterilecek olmasının onu heyecanlandırdığını söyleyen Caner Cindoruk, hazırlık sürecini de şöyle dile getirdi; “Sete çıkmadan yönetmenimiz Nezaket Coşkun ile öncelikle karakterin duygu durumlarına dair, sonrasında da dışsal görünüşüne dair çalışmalarımız oldu. Bu süreçte özellikle SAT komandoları ile ilgili bilgiler edindim. Marmaris, Selimiye Maviye Sürgün’ün başrolü oldu diyebilirim. Muhteşem bir yer Selimiye. Bu çalışma sürecinde orada olmak çok iyi geldi bize, güç kattı. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Her zaman güzel hatırlayacağım oraları. Gerçekten birbirinden değerli oyuncularla çalıştım. Herkes karakterin üstüne çok şey koydu. Onları, karakterlerinin dönüşümünü izlemek müthişti. Kimyaları uyuşan bir kadro olduk. Bir arada yaşıyor oluşumuzun samimiyeti projeye de yansıdı. Böyle bir ekip ile çalıştığım için çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi."

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun’un yer aldığı 'Maviye Sürgün' (Blue Cage) dizisinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de başlayacak.

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