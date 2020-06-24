Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan ve kadroda düşünülmeyen Caner Erkin, Galatasaray'a önerildi! Adı Fenerbahçe'yle de anılan tecrübeli futbolcunun menajeri, sarı-kırmızılı idarecilerle temasa geçerek Caner'in Galatasaray'da forma giyebileceğini iletti.

Daha önce Hasan Ali Kaldırım'ı veto eden Fatih Terim'in Caner Erkin transferi için henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş bildirmediği öğrenildi. Ancak milli futbolcunun maaş talebinin yüksek olması durumunda bu transfere sıcak bakılmayacağı belirtildi.

2009-10 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak top koşturan Caner, bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maçta 3 gol 11 asistlik performans sergiledi.