Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, kırmızı ışıkta durduğu sırada objektiflere takılan futbolcu Caner Erkin, gazetecileri fark edince yüzü düştü. Görüntülenmekten rahatsız olduğu hayli belli olan Erkin, yeşil ışık yanması üzerine evinin yolunu tuttu.