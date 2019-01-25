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"KIZIM HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Bir süre önce saçlarını kestirdiği için birçok eleştiriye maruz kalan oyuncu, bu konu hakkında, “Uzun saçın bakımı zor oluyor ve benim kendime ayıracak vaktim yok. Tüm vaktimi kızıma harcıyorum. O her şeyden önce gelir. Kilo almışım, kel kalmışım hiç önemli değil bizim için” şeklinde konuştu.