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Çankırılı şehitleri bisikletiyle ziyaret ediyor Boş zamanlarını değerlendireceği bisikletini şehitleri gezme aracına dönüştürdü Çankırılı bisikletçinin anlam dolu ziyaretleri

İHA

Çankırı'da yaşayan Okan Sütçüoğlu, hobi olarak başladığı bisiklet turlarına, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek sürdürüyor.

Çankırılı şehitleri bisikletiyle ziyaret ediyor Boş zamanlarını değerlendireceği bisikletini şehitleri gezme aracına dönüştürdü Çankırılı bisikletçinin anlam dolu ziyaretleri

Çankırı’da yaşayan Okan Sütçüoğlu, hobi olarak başladığı bisiklet turlarına, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek sürdürüyor.
Çankırılı güvenlik görevlisi Okan Sütçüoğlu, boş zamanlarında kentte bulunan şehitlerin mezarlarının yanı sıra ailelerini de ziyarete gidiyor. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneğinden şehit bilgilerini aldıktan sonra bisikletiyle ilçe ve çeşitli köylere giden Sütçüoğlu, yakın zamanda vefat eden şehit annesi Munise Çelikel’in cenazesine de katılarak bir video çekti. Çektiği videoda şehidi anlatan Sütçüoğlu birçok kişi tarafından beğenilerek tebrik edildi. Videoda duygu dolu anlar yaşadığı görülen Sütçüoğlu, ziyaretlerini sürdüreceğini bildirdi.

"Bisikletimi şehitlerimizi gezme amacına dönüştürdüm"
Bisiklet sporcusu Okan Sütçüoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA )muhabirine yaptığı açıklamada, ”Çankırı’da bisiklet sporunun gelişmesi adına bir dernek oluşturduk. Kendim de uzun yıllar binicisi olarak Çankırı’da farklı neler yapabilirim düşüncesiyle farklı fikirlere yöneldik. Bize bu fikirlerinden en mantıklı geleni ülke üzerinde yaşama fırsatı veren ve vatan millet, bayrak uğruna canını veren şehitlerimizin öncelikle hatırlatılması için bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Bunun akabinde de boş zamanlarımı değerlendirdiğim bisikletimi şehitlerimizi gezme amacına dönüştürdüm. Çankırı’da yaklaşık 260 civarında bir şehidimiz var. Bunlar da Çankırı’nın farklı köy ve ilçelerinde bulunmakta. Ben öncelikle Kırovacık köyü şehidimiz Mustafa Yorulmaz ile şehit turlarına başladım” dedi.

"Bu şevkle turlarıma devam edeceğim"
Sütçüoğlu, “Yakın zamanda da Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı YüklüTopuzsaray istikametindeki şehitlerimizi ziyarete gideceğim. 18 Mart günü o gün Çankırı merkeze bağlı Yukarı Çavuş köyünde şehidimiz Metin Selim Çelikel’in annesinin vefatını öğrendik. Ben o turu iptal ederek 18 Mart’ta şehidin annesiyle buluşması vesilesiyle oraya gidip o cenaze merasimine katılmak istedim. Oraya gittim ilk önce şehidimizi ziyaret ettim. Daha sonrasında Munise teyzemizin cenazesine katıldık. Orada da şehidimizin annesine buluşmasına tanıklık ettik. İkisinde de 18 Mart Şehitler Günü'nde buluşmuş oldu. Ben bu şevkle bu heyecanla turlarıma devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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