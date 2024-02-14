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        Kurşunlu'da düzenlenen Kaymakamlık Voleybol Turnuvası sona erdi

        Kurşunlu Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası, düzenlenen final maçının ardından sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:49
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        Kurşunlu'da düzenlenen Kaymakamlık Voleybol Turnuvası sona erdi
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        Kurşunlu Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası, düzenlenen final maçının ardından sona erdi.

        Kurşunlu Spor Salonu'nda düzenlenen final müsabakasının ardından Star Giyim takımı birinci olurken, Şehit Ekrem Aygen Okulu ikinci, Seyr-i Kurşun Cafe üçüncü, Mahbez Unlu Mamuller takımı üçüncü oldu.

        Müsabakaların ardından Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, Belediye Başkanı Şakir Kaymak ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Erdal Çalıkuşu, dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti.

        Kaymakam Yeşilyurt, ödül töreninin ardından turnuvaya katılan tüm oyunculara ve turnuvada görev alan hakemlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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