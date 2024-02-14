Kurşunlu'da düzenlenen Kaymakamlık Voleybol Turnuvası sona erdi

Kaymakam Yeşilyurt, ödül töreninin ardından turnuvaya katılan tüm oyunculara ve turnuvada görev alan hakemlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Müsabakaların ardından Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, Belediye Başkanı Şakir Kaymak ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Erdal Çalıkuşu, dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti.

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