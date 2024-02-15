Çankırı'daki öğretmenler İspanya yolcusu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan proje kapsamında il merkezi ve ilçelerden 8 öğretmen 18-24 Şubat'ta İspanya'nın Cordoba şehrinde bulunacak.

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