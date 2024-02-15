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        Çankırı'daki öğretmenler İspanya yolcusu

        Çankırı'daki öğretmenler proje kapsamında İspanya'ya gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 15.02.2024 - 14:51
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        Çankırı'daki öğretmenler İspanya yolcusu
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        Çankırı'daki öğretmenler proje kapsamında İspanya'ya gidecek.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan proje kapsamında il merkezi ve ilçelerden 8 öğretmen 18-24 Şubat'ta İspanya'nın Cordoba şehrinde bulunacak.

        Avrupa'daki okullarda "Uzaktan eğitimde ölçme metotlarının kullanımı" üzerine faaliyetlerde bulunacak öğretmenlerin, edindikleri bilgi ve deneyimleri Çankırı'daki meslektaşlarıyla paylaşarak eğitimin kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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