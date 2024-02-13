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        Çankırı'da yaşlılara yönelik destek projesi hayata geçirildi

        Çankırı Belediyesince "Ulu Çınarlar ile Sosyal Hayata Katılım Projesi" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:39 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:39
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        Çankırı'da yaşlılara yönelik destek projesi hayata geçirildi
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        Çankırı Belediyesince "Ulu Çınarlar ile Sosyal Hayata Katılım Projesi" başlatıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çankırı Valiliğinin de destek verdiği proje ile 65 yaş üstü ve refakatçisi bulunmayan yaşlılara kuaför ve berber hizmeti, hastaneden randevu alımı, hastane randevusuna giderken refakatçi desteği, banka, market, pazar ve eczane işlemlerini yapabilmek için ulaşım desteği, evde tansiyon ve şeker ölçümü, talep halinde psikolojik destek hizmeti, yemek yapmakta zorlanan büyükler için günde bir defa sıcak yemek dağıtımı ile sosyal faaliyetler kapsamında ise bazı kurslar ve dijital hayata uyum konferansları yer alıyor.

        Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisinde düzenlenen proje açılış konuşmasında konuşan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, hayatta büyüklerin önemine dikkati çekti.

        Bereketin büyüklerde olduğuna inandığını söyleyen Esen, "Daha yaşanabilir ve kaliteli bir şehir yapma adına, gençlerimiz bu şehirde kalsın diye elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bizden sonra gelecek nesiller de anneanneleri, babaanneleri, dedeleri ile birlikte büyürler. En büyük kitap sizlersiniz. Siz ulu çınarları güzel yaşatmak boynumuzun borcu." dedi.

        Programın ardından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı Esen, programa katılan büyüklerin hatırını sorarak ellerini öptü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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