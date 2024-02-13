Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5-11 Şubat'ta icra edilen faaliyet ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişinin yakalandığı, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 1 yabancı uyruklu kişi hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldığı belirtildi.

Kaçakçılık operasyonunda da 1 kişi hakkında işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, operasyon ve denetimlerde 10,71 gram narkotik madde, ruhsatsız av tüfeği, avlanma izin belgesi bulunmayan 3 kişiye 13 bin 167 lira, 188 araç sürücüsüne de 504 bin 974 lira para cezası uygulandığı, 29 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.