Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı
Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5-11 Şubat'ta icra edilen faaliyet ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişinin yakalandığı, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 1 yabancı uyruklu kişi hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldığı belirtildi.
Kaçakçılık operasyonunda da 1 kişi hakkında işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, operasyon ve denetimlerde 10,71 gram narkotik madde, ruhsatsız av tüfeği, avlanma izin belgesi bulunmayan 3 kişiye 13 bin 167 lira, 188 araç sürücüsüne de 504 bin 974 lira para cezası uygulandığı, 29 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.
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