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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı

        Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:53
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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı
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        Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5-11 Şubat'ta icra edilen faaliyet ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişinin yakalandığı, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 1 yabancı uyruklu kişi hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldığı belirtildi.

        Kaçakçılık operasyonunda da 1 kişi hakkında işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, operasyon ve denetimlerde 10,71 gram narkotik madde, ruhsatsız av tüfeği, avlanma izin belgesi bulunmayan 3 kişiye 13 bin 167 lira, 188 araç sürücüsüne de 504 bin 974 lira para cezası uygulandığı, 29 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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